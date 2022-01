Lite tra colleghi degenera in una scazzottata: operaio finisce in ospedale

Scene da Far West in un'azienda dell'hinterland cittadino. Nel primo pomeriggio di giovedì, una furibonda lite tra due operai è scoppiata all'interno di un capannone di via Cavallera, a Castegnato.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, è successo poco dopo la pausa pranzo: all'origine del diverbio, pare questioni legate alle mansioni da svolgere. Tra i due lavoratori sarebbero volate parole grosse, poi uno dei due sarebbe passato alle vie di fatto tirando un pugno in faccia al collega.

Tutto sotto gli occhi sbalorditi e preoccupati degli altri operai, che hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chiari, che hanno placato gli animi e ricostruito la vicenda. Ad avere la peggio è stato un 36enne, che avrebbe riportato lievi contusioni: è stato trasportato, a bordo di un'autolettiga, all'ospedale Sant'Anna di Brescia e ricoverato in codice verde. La prognosi è di pochi giorni.



Resta da vedere se la vicenda si concluderà qui o se il 36enne passerà alle vie legali, denunciando il collega che gli ha rifilato un cazzotto in pieno volto.