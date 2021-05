Ragazzina ubriaca fradicia a soli 16 anni: collassa e finisce in ospedale

Giornata da dimenticare per una giovanissima di Castegnato, finita in ospedale verso le 18.45 di giovedì. A causa del troppo alcol ingerito, una ragazzina di 16 anni è collassata in via Matilde Serao, rendendo necessario l'intervento di un'ambulanza.

L'équipe medica è stata costretta a caricarla sulla barella, in quanto – al limite del coma etelico – non si reggeva in piedi e necessitava una terapia a base di flebo; è stata quindi condotta al Sant'Anna di Brescia per il ricovero in codice giallo.

Le sue condizioni non destano preoccupazione: resta per lei un'esperienza da dimenticare, sperando che sia da lezione, e il gran spavento fatto passare ad amici e genitori.