Volto nascosto dalla mascherina, punta il taglierino alla commessa: terrore in profumeria

Ancora una profumeria nel mirino dei malviventi. Dopo la spaccata della settimana scorsa a Manerbio e il furto di cosmetici, per circa 1.600 euro, al punto vendita Naima di Chiari, una rapina è stata messa a segno alla profumeria Candida di Castegnato.

Volto parzialmente coperto da una mascherina, un finto cliente ha fatto ingresso nel negozio nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 20 aprile, poco prima che si abbassassero le serrande. Avvicinatosi al bancone, ha sfoderato la lama del taglierino e minacciato la commessa. La donna non ha opposto resistenza permettendo al bandito - che a quanto pare era italiano - di mettere le mani sulla cassa e arraffare il soldi, circa 340 euro. A quel punto il rapinatore è uscito ed è scappato a gambe levate.

La commessa ha chiesto aiuto ai carabinieri: i militari della stazione di Ospitaletto e i colleghi del Radiomobile di Chiari si sono precipitati in via Franchi. Nessuna traccia del malvivente: hanno raccolto la testimonianza della commessa, che era sola in negozio al momento dell’incursione, e avviato le indagini del caso.