Colpito da tonnellate di metallo, giovane operaio lotta per la vita al Civile

Un violentissimo trauma alla testa, con una probabile frattura del cranio, e lo schiacciamento della gamba: è ricoverato in Rianimazione al Civile, in prognosi riservata, e già sottoposto a una delicata operazione chirurgica. Sta lottando per la vita. E' l'esito del drammatico infortunio sul lavoro di lunedì a Castegnato, in una carpenteria metallica di Via Padana Superiore: l'allarme è stato lanciato poco prima delle 13, il ferito è un operaio di 36 anni di origini egiziane.

Secondo quanto ricostruito dai tecnici di Ats - intervenuti per i rilievi con il supporto dei carabinieri di Chiari - il giovane operaio mentre stava lavorando in azienda sarebbe stato colpito da un grosso manufatto in metallo, dal peso di diverse tonnellate, che dopo l'impatto l'avrebbe scaraventato a terra, esanime.

Privo di sensi in un bagno di sangue

Sotto shock i colleghi che hanno assistito alla scena: il 36enne era privo di sensi e perdeva molto sangue. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto - in pochi minuti - l'automedica, l'infermierizzata e un'ambulanza della Croce Azzurra di Travagliato, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale. E' stato medicato sul luogo dell'incidente, stabilizzato e trasferito d'urgenza al Civile, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Trattandosi di infortunio sul lavoro, i rilievi come detto sono stati affidati ai tecnici del servizio Psal (Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro) di Ats Brescia, con il supporto dei carabinieri. Per consentire ulteriori approfondimenti, la magistratura ha posto sotto sequestro il macchinario coinvolto nell'incidente: s'indaga per presunte lesioni colpose.