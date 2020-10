Casa in fiamme, il fumo arriva in palestra: paura per cinque ragazzine

Cinque ragazzine lievemente intossicate, ma nessuna di loro in ospedale, e parte della copertura di un vecchio cascinale in ristrutturazione andata distrutta: è questo il bilancio dell'incendio divampato giovedì sera intorno alle 19.30 a Castegnato. L'allarme è stato prima lanciato da Via Magenta, dove appunto c'è il cascinale di cui aveva preso fuoco il tetto.

I Vigili del Fuoco del comando provinciale hanno domato le fiamme prima che potessero raggiungere un vicino deposito di paglia e fieno. Il fumo generato dall'incendio, però, ha raggiunto rapidamente anche la vicina palestra delle scuole medie, dove all'interno si stavano allenando cinque giovani ginnaste.

Sul posto due ambulanze e l'automedica

Dunque è scattato il secondo allarme: il fumo, per via di porte e finestre lasciate aperte come da norma anti-Covid, ha invaso rapidamente gli spazi interni della palestra, e le piccole atlete hanno cominciato ad accusare fastidio e a sentirsi male. In pochi minuti sul posto si sono precipitate l'automedica e due ambulanze della Croce Verde di Ospitaletto e di Soccorso Pubblico Franciacorta.

Come detto, nessuna di loro – tre bambine di 10 e due ragazzine di 15 anni – ha avuto bisogno di un ricovero in ospedale. Insieme agli operatori sanitari sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, gli stessi che stavano già operando nell'ex cascina di Via Magenta. Nessun incendio alla palestra di Via Montessori, ma solo gli strascichi del fumo.