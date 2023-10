Inferno di fuoco nella notte: storico locale devastato dalle fiamme

Inferno di fuoco al Gasoline Road Bar di Castegnato: nessun ferito, per fortuna, ma lo storico locale è andato praticamente distrutto. L’incendio è divampato nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 ottobre, per cause che sono ancora al vaglio.

L’allarme è scattato verso mezzanotte e trenta e sul posto sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco di Brescia e Chiari, più tre supporti con autobotti e autoscala, e i carabinieri della locale stazione. Le fiamme hanno interessato l’interno del bar, che si sviluppa su due piani, di viale del Lavoro: qui nei fine settimana si riuniscono, da decenni, centinaia di persone provenienti da tutta la provincia per assistere a concerti ed eventi.

Le fiamme sono avanzate inesorabili, distruggendo il locale ma, per fortuna, sono state arginate: il celere intervento dei pompieri ha evitato che si propagassero allo stabile confinante, che ospita un’azienda che produce vernici.

Al momento il Gasoline Road bar giace immobile e devastato, transennato e inavvicinabile fino a nuovo ordine. Le fiamme sono state spente ma i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per la bonifica. Accertamenti in corso per verificare con certezza la causa del rogo: per ora l'ipotesi più accreditata pare essere quella accidentale ma, come da prassi, non si esclude nessuna pista.