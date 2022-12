Parcheggiano in strada, ritrovano le auto smontate: ladri scatenati in paese

Auto costose, o meglio parti di esse, ancora nel mirino dei ladri. E risveglio amaro, amarissimo per i proprietari che si sono trovati le auto smontate: prive di paraurti, fanali, e pure del volante. Un’emergenza che sembra non avere fine, nonostante i molteplici arresti e blitz messi a segno negli ultimi mesi da carabinieri e polizia di stato, quella delle auto cannibalizzate.

Rubare tutta l'automobile? Troppo pericoloso, meglio andarsene con i pezzi più costosi da rivendere sul mercato nero dei ricambi. Sembra questa l'ultima tendenza, almeno stando a quanto succede da mesi in tutta la provincia - dal Garda, passando per la Bassa e la Franciacorta - e in città.



Gli ultimi due colpi sono stati messi a segno nel weekend appena andato in archivio, a Castegnato. Anche questa volta ad attrarre le attenzioni dei ladri sarebbero state vetture di un certo valore - Audi e Mercedes - quasi si trattasse di furti su commissione. Entrambi gli episodi sono stati denunciati sulle pagine social del paese: i malviventi sarebbero entrati in azione in piena notte, tra sabato e domenica, in via Franceschine e in via Mazzini e hanno prelevato il paraurti e alcuni componenti interni di una Mercedes; il volante e i fari di un’Audi.

?