Si ferma a controllare il carico e viene travolto: camionista grave in ospedale

È stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo il camionista di 49 anni che giovedì sera è stato travolto dal carico che stava trasportando, mentre si trovava sull’autostrada A4. Lui stesso è riuscito a chiamare aiuto, poco dopo le 23: solo poco prima si sarebbe fermato in una piazzola di sosta, in territorio di Castegnato, proprio per verificare la stabilità del carico. Ed è in quel momento, mentre maneggiava intorno al rimorchio, che sarebbe stato travolto.

Ricoverato in codice rosso

È stato letteralmente “sommerso”, ma come detto è riuscito comunque ad allertare il 112. Ancora cosciente all'arrivo dei soccorsi, è stato medicato e subito trasportato in ospedale: è stato ricoverato d’urgenza, trasferito al Papa Giovanni in elicottero, decollato da Brescia. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche l’automedica e un’ambulanza del Sarc di Roncadelle, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, i tecnici del Psal di Ats – il servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro – intervenuti per i rilievi del caso, trattandosi di infortunio sul lavoro.