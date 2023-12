Veleni abbandonati: scorie di amianto nascoste sotto la superstrada

Due cassoni metallici aperti, come quelli per la legna, ma dal contenuto decisamente più pericoloso. Stiamo parlando di amianto, abbandonato in un sottopasso lungo la Strada Statale 42, in località Biliò di Artogne. La scoperta grazie alla segnalazione di ciclisti di passaggio, che hanno immediatamente fatto la segnalazione al Comune. La notizia è riportata sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

I due cassoni contengono ciascuno circa un metro cubo di amianto, e sono stati coperti alla meno peggio con uno strato di plastica trasparente. Quasi certamente sono stati scaricati da un autocarro dotato di gru, forse col favore dell'oscurità.

I due cassoni sono stati delimitati da strisce bianche e rosse, in attesa dell'intervento di rimozione. Le indagini per cercare i responsabili dell'abbandono sono condotte dai carabinieri forestali. Se non dovessero portare a un risultato, sarà il Comune a doversi fare carico dello smaltimento dell'amianto.