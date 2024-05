Ragazza soccorsa in un bagno di sangue: il fidanzato arrestato per tentato omicidio

Aggredita e accoltellata dal fidanzato, quest'ultimo arrestato per tentato omicidio: è successo domenica mattina tra Casnigo e Leffe, nella Bergamasca, a pochi chilometri dal lago di Endine e dal lago d'Iseo. La vittima è una giovane di 24 anni, di nazionalità ucraina: poco prima di mezzogiorno, nonostante lo shock e le ferite, sarebbe riuscita ad allertare il 112 consentendo così di essere aiutata. Le sue condizioni sono gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita: è stata trovata in un bosco, a pochi passi dalla strada, soccorsa in codice rosso – sul posto l'automedica, ambulanze di Croce Bianca e Croce Verde, il Soccorso Alpino, l'elicottero decollato da Bergamo – e trasferita con altrettanta priorità all'ospedale Papa Giovanni, dov'è attualmente ricoverata.

Soccorsa in un bagno di sangue

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che per la cronaca hanno già arrestato il fidanzato, la giovane ferita era in auto (una Toyota Yaris) con il compagno, e sarebbe stata appunto aggredita al termine di una lite. La 24enne sarebbe stata colpita più volte con un coltello: diversi i tagli procurati, quando è stata soccorsa pare fosse letteralmente in un bagno di sangue. Il fidanzato è stato rintracciato poco lontano: non ha opposto resistenza ed è stato subito arrestato dai militari delle stazioni di Clusone e Gandino. Si tratta di un cittadino rumeno di 36 anni, tra l'altro già noto alle forze dell'ordine.

Conviveva con la ragazza in un appartamento di Gorle. Già trasferito in carcere a Bergamo, è attesa a breve la convalida: nei suoi confronti è già stata mossa un'accusa di tentato omicidio. Non si esclude l'aggravante della premeditazione, motivo per cui si sarebbe portato con sé il coltello poi utilizzato per aggredire la compagna. L'arma è stata sequestrata, così come la Toyota dove si sarebbe consumata l'aggressione. La 24enne ferita è in prognosi riservata.