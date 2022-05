Anni di promesse disattese per la caserma, il sindaco chiama Striscia la Notizia

L'edificio da tempo è nella condizione di essere "quasi ultimato", ma non c'è alcuna certezza per l'effettiva apertura. Stiamo parlando della nuova caserma dei carabinieri di Pontoglio, una struttura completata "al 90%" ma mai effettivamente conclusa. Il sindaco, Alessandro Pozzi, si è rivolto alla trasmissione di Canale 5 per smuovere le acque.

«Nei giorni scorsi ho scritto una mail alla redazione di STRISCIA LA NOTIZIA, ho descritto la drammatica situazione che vede coinvolta la caserma dei Carabinieri presente sul nostro territorio che, seppur ultimata al 90% da anni, non ha ancora visto la sua apertura e l’effettiva funzionalità. Ho contattato la trasmissione televisiva perché da Sindaco sono stufo di sentire solo promesse, i vari enti mi hanno rimbalzato a destra e a sinistra senza poi, nella sostanza, darmi risposte certe». Sono queste le parole usate dal sindaco per giustificare l'arrivo di "Capitan Ventosa" (al secolo Luca Cassol), che nei giorni scorsi ha fatto visita a Pontoglio.

Il caso finisce così alla ribalta nazionale. Le responsabilità non sono in alcun modo da attribuire ai carabinieri, ha fatto sapere il sindaco. I lavori per la struttra sono iniziati nel 2008. A inizio 2020 pareva fosse ormai prossimo il taglio del nastro, ma da allora tutto è bloccato. Riuscirà "Capitan Ventosa" a dare la spinta decisiva?