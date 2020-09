Bimba di 10 mesi azzannata dal cane mentre gioca in salotto: operata al Civile

E' tornata a casa la bimba di appena 10 mesi che era stata morsa al volto e alla tempia dal suo cane a Casalromano, piccolo paese del Mantovano a pochi chilometri da Fiesse. E' qui che martedì sera si è davvero sfiorata la tragedia: poco dopo le 19, mentre la bambina stava giocando in casa, sarebbe stata improvvisamente aggredita dall'animale, che appunto le avrebbe morsicato il viso più e più volte.

Sotto shock i genitori, che a quanto pare erano nella stanza di fianco e sono corsi in sala non appena hanno sentito le grida della piccola: in qualche modo sono riusciti a liberarla dalle grinfie del cane infuriato, e tra panico e disperazione hanno allertato il 112. In pochi minuti la bimba è stata caricata sull'elicottero che l'ha trasferita d'urgenza al Civile di Brescia.

Sottoposta a una delicata operazione chirurgica

A poche ore dall'accaduto la bambina è stata subito sottoposta a una delicata operazione di chirurgia maxillo facciale: la buona notizia è che tutto è andato bene, qualche punto di sutura e tra mercoledì e giovedì la piccola è finalmente tornata a casa. Non è in pericolo di vita, ma dovrà comunque sottoporsi a svariate visite di controllo.

Di quanto accaduto sono stati immediatamente informati i veterinari dell'Ats territoriale di competenza. Come da prassi, in questi casi, sono in corso valutazioni sull'aggressività dell'animale, e sui motivi che l'avrebbero spinto ad aggredire una bambina, tra le mura di casa.