Incredulità e sconforto, ma non rabbia. È ciò che i familiari di Diego Rota - ucciso con 20 coltellate dalla moglie Caryl Menghetti - hanno detto di provare in questi giorni segnati da un (composto) dolore.

"Nulla lasciava pensare a niente di simile, non ci sono risposte per quanto è avvenuto" ha detto ancora il fratello di Rota ai cronisti presenti all’esterno della casa funeraria di San Paolo d’Argon, dove si trova la salma (i funerali saranno celebrati venerdì 2 febbraio, nella parrocchiale di Brusaporto). Il pensiero dei familiari del falegname di 56 anni è rivolto soprattutto alla figlioletta di 5 anni della coppia che - non ha assistito all’omicidio - ed è già stata affidata, del tribunale dei minori di Brescia, ad alcuni parenti.

Stando a quanto stabilito dall’esame autoptico, la 45enne, che soffre di disturbi psichiatrici, avrebbe aggredito il marito alle spalle, colpendolo 20 volte con un coltello da cucina. L’omicidio si è consumato nella tarda serata di giovedì 26 gennaio nella villetta di via Cascina Lombarda a Martinengo (dista 6 km da Pontoglio) dove viveva la coppia. La mattina dello stesso giorno Diego Rota aveva accompagnato la moglie in ospedale, perché pare fosse in preda a deliri e allucinazioni. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna era convinta che il marito potesse fare del male alla loro figlioletta, timori - stando a chi indaga - del tutto privi di fondamento. La 46enne era stata dimessa dall’ospedale di Treviglio dopo che le era stata prescritta una terapia farmacologica: poche ore dopo ha impugnato un coltello e ucciso il marito.

Arrestata e portata in carcere, la 45enne è poi stata trasferita - in ragione delle sue condizioni di salute - nel reparto di psichiatria dell’ospedale Papà Giovanni XXIII.