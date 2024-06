Malore improvviso mentre dorme, morto il titolare di una carrozzeria

È stato ritrovato senza vita mercoledì mattina nella sua autofficina di Via Bottesini, probabilmente colto da un infarto mentre dormiva: a dare l'allarme, poco prima delle 7.30, un suo dipendente che si era appena recato al lavoro. È successo a Madignano, in provincia di Cremona, a una decina di km dai confini bresciani: la vittima è Roberto Cremonesi, 64 anni, titolare della Carrozzeria Ennepi.

Subito allertata, la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa: arrivati sul posto, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 64enne. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, ma a seguito dei primi accertamenti medico-legali non ci sarebbero dubbi: si è trattato di un decesso per cause naturali.