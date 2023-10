Paraurti e pezzi di auto scaricati nel bosco: denunciato un carrozziere

In sfregio a qualsiasi normativa, hanno caricato un furgone di paraurti e altri pezzi di carrozzeria e lo hanno svuotato in un bosco. Succede in Valle Sabbia, a Villanuova sul Clisi, dove gli agenti dell'Aggregazione Polizia Locale Valle Sabbia hanno portato a termine una lunga e difficile indagine portata avanti con metodi tradizionali e grazie alla tecnologia. Decisiva anche una tempestiva segnalazione giunta da un cittadino.

I fatti. A fine estate un carrozziere di Gavardo è entrato in contatto con tre individui conosciuti in officina, ed ha affidato a loro il compito di "smaltire" una ventina di paraurti usati e altri pezzi di automobili usati. Caricati su un furgone, i rifiuti speciali sono stati scaricati abusivamente in un bosco di una zona impervia di Villanuova.

A individuare i rifiuti è stato un camminatore, che ha effettuato immediatamente una segnalazione alla Polizia locale. Avviata l'indagine, nei giorni scorsi gli agenti guidati dal comandante Fabio Vallini hanno finalmente dato un nome ai responsabili, un carrozziere di Gavardo e tre complici. Dopo aver ripristinato lo stato precedente del bosco, i quattro dovranno rispondere del reato di abbandono di rifiuti.