Raid in un noto ristorante bresciano: i ladri 'ripuliscono' la cucina

Hanno fatto irruzione nel ristorante in piena notte e hanno saccheggiato la dispensa, mettendosi in saccoccia alimenti pregiati del valore di centinaia di euro. Nel mirino di malviventi buongustai è finito il ristorante Villa Rossa a Carpenedolo.

Il raid nel noto locale di via IV Novembre è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì: una volta raggiunta la cucina del ristorante, i malviventi hanno arraffato dalla dispensa salami, funghi, e pure vari tipi carne (di capriolo, cinghiale, maiale e lepre)che avrebbe dovuto essere cucinati per il clienti del locale.

Un'amarissima sorpresa per i proprietari, che non hanno potuto far altro che denunciare il furto alla locale stazione dei carabinieri. Le indagini sono in corso. Come sempre in questi casi sono state visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza del locale e di quelle situate nella zona: potrebbero fornire informazioni utili per identificare i malviventi.