"Una persona unica, che ha lasciato il segno in paese", così l'amministrazione comunale di Carpenedolo ricorda sui social l'ex sindaco Valentino Treccani. Aveva 66 anni: è spirato nelle prime ore di oggi (giovedì 16 maggio), dopo aver lottato a lungo contro una malattia.

Di professione ingegnere, era stato eletto nel 1999 con la lista Lega Nord. Sindaco per un solo mandato,ma il suo impegno politico è andato avanti: aveva fondato il gruppo civico Carpenedolo al Centro sostenendo la corsa dell'attuale sindaco Stefano Tramonti sia alle amministrative del 2014 che del 2019.

"Apprendiamo con sgomento e grande tristezza la notizia della scomparsa dell'ingegner Valentino Treccani, già Sindaco di Carpenedolo e referente del gruppo politico Carpenedolo Al Centro. Abbracciamo Rosanna, i figli e tutti i parenti e amici in questo momento difficile. Una persona unica, che ha lasciato il segno in Carpenedolo e più in generale in tutti i rapporti personali e professionali che lo hanno visto protagonista. Noi ti vogliamo ricordare così: sempre presente, anche se sempre in ritardo! Ciao Valentino", si legge nella nota dell'amministrazione comunale

Una "persona affabile, simpatica e preparata. Un galantuomo che salutiamo con rispetto e tristezza", si legge sui canali social di Impegno Civico. Tutta la comunità si sta stringendo attorno ai familiari dell'ex sindaco: la moglie Rosanna, i figli Riccardo e Paolo. Già fissata la data dei funerali: l'ultimo saluto sarà alle 15 di sabato 18 maggio nella chiesa parrocchiale del paese.