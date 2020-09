Scaricava prodotti tossici nelle fogne: nei guai officina bresciana

Sono stati individuati e denunciati dalla Procura di Brescia i titolari dell’officina meccanica di Carpenedolo che a quanto pare scaricava abusivamente reflui e prodotti tossici nelle fogne. Il blitz, in scena solo pochi giorni fa, avrebbe permesso di verificare i continui sversamenti senza alcuna autorizzazione.

Gli accertamenti sono stati portati a termine dal Gruppo reati ambientali della Procura, con la collaborazione dei tecnici di Acque Bresciane, il gestore del ciclo idrico. Dall’inizio di giugno è già la quindicesima azienda bresciana beccata con scarichi abusivi (nel già lungo elenco non mancano altre officine, e poi allevamenti, caseifici e macelli).

In poche settimane sono dunque stati riscontrati numerosi abusi, e altri probabilmente verranno individuati da qui ai prossimi mesi: ad oggi gli illeciti, che prevedono sanzioni amministrative ma in alcuni casi anche la denuncia penale, in ordine sparso sono stati intercettati in quasi in tutta la provincia.