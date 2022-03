Ragazzina cade dal balcone di casa, un 'volo' di 3 metri: è grave al Civile

Una ragazzina di 13 anni è stata ricoverata al Civile di Brescia, dopo un ‘volo’ di circa 3 metri dal balcone di casa. Nel rovinoso impatto con l’asfalto, l’adolescente avrebbe rimediato gravi traumi agli arti inferiori, ma non avrebbe mai perso conoscenza e - fortunatamente - non sarebbe in pericolo di vita.

Tutto è successo prima delle 7.30 di mercoledì mattina, in un residence di Carpenedolo, quando i familiari hanno lanciato l’allarme al 112. Sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza in codice rosso e da Brescia si è alzato in volo l’elisoccorso. Dopo le prime cure prestate dai sanitari, la 13enne è stata trasportata d’urgenza, in eilambulanza, nel nosocomio cittadino, poi ricoverata in codice rosso. Avrebbe riportato numerose fratture alle gambe, ma non si teme per la sua vita.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, che è al vaglio dei carabinieri di Desenzano.