Abusa della figlia di 1 anno e si filma: il padre "orco" era un insospettabile

In quell'archivio dell'orrore ci sarebbero anche le foto (e i video) della sua bambina di poco più di 1 anno: immagini e filmati raccolti mentre avrebbe abusato di lei. E poi tanto altro materiale pedopornografico che avrebbe diffuso in rete e nelle chat. A un anno dall'arresto, è arrivato al processo: condannato a 8 anni di reclusione (in primo grado e con rito abbreviato) per detenzione, produzione e diffusione di materiale pedopornografico, violenza sessuale aggravata su minuri.

E' in carcere dal giugno 2021 il giovane padre (37 anni) di Carpenedolo beccato dalla Polizia Postale nell'ambito di un'inchiesta internazionale partita addirittura dal Canada. E' da qui che le forze dell'ordine locali sono riuscite a intercettare un indirizzo Ip che avrebbe poi portato in Italia: cinque le persone coinvolte nell'inchiesta “nostrana”, di cui quattro denunciate e un solo arrestato, appunto il 37enne bresciano.

Allontanato per sempre dalla figlia

Insospettabile, almeno fino a un anno fa: la moglie sarebbe risultata completamente estranea alla vicenda, e per questo sotto shock per quanto accaduto. Oltre alla condanna da scontare in carcere, la sentenza prevede anche la perdita della potestà genitoriale: dunque il padre pedofilo sarebbe allontanato per sempre dalla sua bambina. L'uomo avrebbe negato di aver filmato la piccola: ma i metadati di immagini e video, e alcune chiarissime coincidenze, alla fine l'hanno incastrato.