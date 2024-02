Stroncati da un tumore, marito e moglie muoiono a tre mesi di distanza

Olimpia Totila e Giuseppe Oppio, moglie e marito di Carpenedolo, sono morti a distanza di soli tre mesi l’uno dall’altra. Insieme da una vita, e genitori di due ragazze, avevano entrambi 50 anni.

Lui si è spento alla fine di novembre: stroncato in poco tempo da un tumore che non aveva nemmeno avuto il tempo di combattere. La moglie Olimpia, che si era presa cura di lui e gli era sempre stata vicino, si è ammalata poco dopo: la terribile diagnosi sarebbe arrivata a poche settimane dal decesso del consorte. Un brutto male che non le ha lasciato scampo: la povera Olimpia si è spenta mercoledì 21 febbraio, lasciando le figlie Virginia e Manuela nel dolore.

Una doppia tragedia familiare che ha lasciato senza parole la comunità di Carpenedolo, dove la coppia - originaria della Calabria - viveva da tantissimi anni. In tanti si stanno stringendo attorno alle giovani figlie della coppia (Virginia e Manuela ) che, a pochi mesi dalla perdita dell'amato papà, hanno dovuto dire addio anche alla loro mamma.

La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria Zaniboni dove alle 17 di domani - venerdì 23 febbraio - si terrà la veglia funebre. Il funerale di Olimpia Totila sarà celebrato alle 10 di sabato mattina nella chiesa parrocchiale di Carpenedolo.