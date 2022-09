Vede una ragazza, accende una sigaretta e inizia masturbarsi

Arrestato dai carabinieri per atti osceni in luogo pubblico: non solo, in caserma ha pure presentato un documento falso. Condannato a due anni di reclusione, verrà espulso dall'Italia. E' successo tutto in un weekend, fino alla convalida e alla direttissima di lunedì mattina. Il protagonista della vicenda è un 35enne originario dell'Est Europa ma residente a Carpenedolo.

Proprio in paese, sabato pomeriggio, avrebbe messo in mostra i suoi "gingilli", terrorizzando una ragazza: quest'ultima si trovava al parco, seduta su di una panchina e intenta a leggere un libro. Il maniaco le si sarebbe avvicinato raggiungendola alle spalle: in quei frangenti si è acceso una sigaretta e avrebbe anche cominciato a masturbarsi.

L'intervento dei carabinieri

La ragazza, quando se ne è accorta, ha cominciato a urlare ed è corsa via, raggiungendo subito la caserma dei carabinieri, per sporgere denuncia. I militari sono intervenuti rapidamente: non ci è voluto molto per individuare il presunto maniaco, in quanto pare indossasse una tuta mimetica. Arrestato, è stato accompagnato in caserma: qui ha mostrato ai militari un documento falso (e dunque altra accusa). Dopo due notti passate in guardina, lunedì l'arresto è stato convalidato: per lui condanna di 2 anni ed espulsione dall'Italia.