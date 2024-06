Montagna di hashish e cocaina nascosta in casa: arrestato ragazzo

Un 27enne di origine straniera, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri di Carpenedolo con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. Per lui si sono già aperte le porte del carcere.

In macchina e nella sua abitazione, situata nel paese bassaiolo, sono stati rinvenuti 3,5 etti di cocaina e 15 chili di hashish. La perquisizione domiciliare è scattata a seguito di un controllo in auto: fermato per un normale controllo, è apparso subito molto nervoso. Quando è stato aperto il bagagliaio, i militari hanno trovato 50 grammi di 'coca' occultati nella tappezzeria.

In casa, invece, i 15 chili di hashish erano occultati in soffitta, mentre il resto della polvere bianca in un beauty case trovato nella camera da letto.