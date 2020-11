Cerca di proteggere il suo cucciolo, viene aggredita e morsicata da un cane

Un grosso cane le si è avvicinato, mentre stava passeggiando con il suo, al guinzaglio: istintivamente ha cercato di proteggere il cucciolo e proprio per questo è stata aggredita e morsicata dall'animale, che non è dato sapere se fosse randagio o se sia sfuggito a qualcuno.

E' stata ricoverata in ospedale – ma subito dimessa – la donna che qualche sera fa in piazza a Carpenedolo è stata morsa da un cane: la 51enne sta bene, ma come da prassi è stata trasferita al nosocomio di Montichiari per accertamenti.

Accertamenti di carabinieri e Ats

Sull'accaduto indagano i carabinieri, per cercare di risalire eventualmente al padrone del cane. La donna, così pare, stava passeggiando in Piazza Europa con il suo cane al guinzaglio, quando un altro animale si è avvicinato e ha aggredito sia lei che il suo cucciolo.

Anche l'autorità sanitaria è informata dell'accaduto, in questo caso i veterinari dell'Ats: quanto successo è stato notificato anche al sindaco, perché questo prevede la norma in caso di un morso di cane sul territorio comunale di competenza.