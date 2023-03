Si scaglia contro carabinieri e polizia: barista arrestato

Barista bresciano arrestato dopo aver aggredito carabinieri e poliziotti: è successo mercoledì pomeriggio a Carpenedolo. Il giovane titolare del locale, 25 anni, avrebbe reagito male, molto male agli esiti di un controllo: Carabinieri e Polizia, infatti, insieme ai funzionari dei Monopoli di Stato erano intervenuti prima per controllare, e poi in seconda battuta per sequestrare le slot machines presenti all'interno del bar.

Il 25enne avrebbe cercato di impedire il sequestro, anche aggredendo agenti e militari: non è stato facile sedare l'animo scalmanato del gestore, che una volta immobilizzato è stato portato in caserma, identificato e arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il tribunale ne ha convalidato l'arresto, anche se subito rimesso in libertà: dovrà comunque affrontare il processo.