Esce da casa e vaga nella notte per un chilometro: paura per un bimbo, denunciati i genitori

Ha trovato la porta di casa aperta, l'ha imboccata ed è uscito, vagando nella notte senza paura. Non ci sarebbe nulla di particolare, se non il fatto che il protagonista della vicenda è un bambino di due anni di età, alto poco più di 70 centimetri. La vicenda arriva dalla Bassa, da Carpenedolo, ed è raccontata stamane sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi.

I fatti. Giovedì sera attorno alle 22:30 una giovane donna affacciata al balcone di casa sua ha notato sulla strada un bambino che camminava, apparentemente in solitudine. L'allarme della ragazza ha messo in moto una pattuglia dei carabinieri della locale stazione. Perlustrando la zona da dove è giunta la segnalazione, i militari con il faro della loro volante hanno illuminato la strada fino a che si sono imbattuti nel piccolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fermata la vettura, i carabinieri sono scesi, hanno avvicinato il bambino, lo hanno tranquillizzato e infine portato a bordo. Grazie ai dipendenti dell'Ufficio Anagrafe comunale, i militari sono risaliti ai genitori del piccolo. Raggiunta la loro abitazione, il bimbo ha potuto riabbracciare papà e mamma. Per i genitori, oltre al sollievo di aver riavuto il figlio sano e salvo, ora iniziano i guai: entrambi sono stati denunciati a piede libero per omessa custodia e abbandono di minore. Stando alla ricostruzione, il bambino sarebbe uscito dalla porta di casa lasciata aperta dai genitori, che non si sarebbero nemmeno accorti della fuga. Il piccolo ha vagato per circa un chilometro, a lato di una strada piuttosto trafficata.