Morto medico di base, tutto il paese in lutto: "Persona onorata e stimata"

E’ morto a soli 69 anni Arturo Barone, medico di base a Carpenedolo, sconfitto da una terribile malattia contro la quale combatteva da molto tempo. Lo piange tutta la comunità presso la quale ha prestato lavoro con dedizione.

Come riportato dal Giornale di Brescia, Barone conseguì la laurea in medicina e chirurgia all'Università di Padova nel 1977 e - successivamente - ha aperto un ambulatorio a Carpenedolo, dove ha operato con professionalità e amore per più di quarant’anni. Ricordato come un medico gentile e sempre disponibile, Barone ha continuato ad assistere i suoi pazienti anche quando era in pensione.

"Medico onorato e persona stimata": tanti i messaggi di cordoglio da parte dei cittadini e delle istituzioni di Carpenedolo, che si sono stretti alla famiglia in questo momento di dolore.

Lascia la moglie Paola, le sorelle Paola e Alessandra, il cognato Luigi, e i nipoti Gabriele e Livia con Lorenzo e Margherita.

I funerali si svolgeranno domani, sabato 10 aprile, alle 10, presso la chiesa parrocchiale di Carpenedolo. Subito dopo si proseguirà verso il cimitero locale.