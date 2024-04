Si sente male in casa, muore al Civile: Andrea aveva solo 19 anni

Ucciso da un malore, a soli 19 anni. Una tragedia immensa scuote la comunità di Carpenedolo, che per giorni aveva pregato e sperato affinché Andrea Pinelli potesse tornare a casa, tra le braccia dei suoi genitori, della sorella, dei tanti amici.

Malore nel sonno

I sogni e i progetti del 19enne sono stati spazzati via in pochi istanti: si era sentito male mentre dormiva nel suo letto, poco prima dell’alba di lunedì 15 aprile. Era stata la madre ad accorgersi che qualcosa non andava. Udito il respiro ansimante del figlio, era corsa nella sua camera: poi, immediata, la chiamata al numero unico per le emergenze e il successivo trasporto in eliambulanza al Civile di Brescia. Ricoverato in condizioni gravissime, Andrea aveva lottato per oltre 48 ore in un letto del principale nosocomio cittadino.

Il tragico epilogo

Il sottile filo di speranza a cui erano aggrappati i genitori si è spezzato per sempre mercoledì, quando il cuore di Andrea ha smesso di battere e i medici non hanno potuto fare nulla per strapparlo alla morte. Sotto shock la comunità di Carpenedolo, dove Andrea Pinelli viveva da sempre, ma anche i docenti dell’istituto di istruzione superiore Bonsignori di Remedello, dove il 19enne aveva studiato.

I funerali

"Un allievo per una scuola è come un figlio per la famiglia. Portiamo nel cuore la bontà e la mitezza di Andrea”, si legge sui canali social del centro di formazione professionale, che ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari del giovane. Il 19enne lascia nel dolore la mamma Stefania, il papà Massimo e la sorella Ilenia. La camera ardente è stata allestita nell’abitazione della famiglia Pinelli, dove alle 17 di oggi (venerdì 19 aprile) si terrà la veglia funebre. L’ultimo saluto alle 16.30 di sabato, nella chiesa parrocchiale del paese della Bassa.