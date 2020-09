Alcolici serviti a ragazzini: chiuso bar del centro, titolare multato

Il blitz dei carabinieri era scattato per verificare il rispetto delle norme anti-covid e - in particolare - che non ci fossero troppi clienti ammassati al bancone e ai tavolini.



Nessun assembramento, ma alcuni ragazzini minorenni sono stati sorpresi a sorseggiare cocktail preparati con superalcolici. Per questa ragione il titolare del bar, situato sotto i portici di via XX Settembre a Carpendedolo, è finito nei guai: dovrà pagare una multa salata e il suo locale resterà chiuso per almeno 5 giorni.

Le misure sono scattate lo scorso sabato sera, al termine dei controlli dei militari della stazione del paese, ma le serrande potrebbe restare abbassate per più tempo: sarà infatti la prefettura ad avere l’ultima parola e il provvedimento potrebbe essere inasprito.