Fai il dito medio all'auto di Google Street View, diventa «l'idolo» di paese

Un gesto eloquente e volgare conosciuto praticamente in tutto il mondo occidentale: un dito medio alzato, dopo avere abbasso il finestrino della macchina. Il gesto, però, ora è diventato di pubblico dominio.

La sequenza, scrive Bresciaoggi, è infatti stata immortalata dalle telecamere dell'auto di Google Street View, che riprendono le strade d’Italia per poi aggiornare le mappe virtuali. E, ovviamente, non è passata inosservata, suscitando svariati commenti tra gli utilizzatori del servizio internet. E non poteva essere altrimenti.

Basta - o meglio bastava, visto che l’immagine è stata rimossa - cercare la mappa di via Gian Battista Meli a Carpenedolo per scovare la foto che ritrae un automobilista che alza il dito medio delle sua auto bianca. Non propio una bella pubblicità per la zona.



Una curiosità: si tratta di uno de gestacci più antichi della storia. Se ne hanno notizie già dal IV secolo a.C., quando il filosofo greco Diogene, parlando con un gruppo di persone, si era riferito all’oratore Demostene definendolo “un grande demagogo”, mostrando appunto il dito medio alzato.