Uccisa e fatta a pezzi, il killer: "Provo enorme sofferenza"

Per il pubblico ministero Davide Fontana, il 43enne reo confesso dell’omicidio della 26enne Carol Maltesi, deve essere condannato all’ergastolo, con isolamento diurno per due anni. Non è così per la difesa del bancario, vicino di casa ed ex della povera Carol: nell’udienza che si è celebrata ieri ( lunedì 5 giugno) in un’aula del tribunale di Busto Arsizio i difensori di Fontana - accusato di omicidio volontario, di distruzione e occultamento di cadavere - hanno puntato a smontare le aggravanti (la premidazione, le sevizie e gli abbietti motivi), chiedono il minimo della pena.

La 26enne, mamma di un bambino, venne uccisa nel gennaio 2022 a Rescaldina, in provincia di Milano. Il corpo, orrendamente mutilato e fatto a pezzi, venne poi gettato in un dirupo a Paline di Borno e ritrovato in alcuni sacchi dell’immondizia.

Secondo la ricostruzione del pm, Fontana uccise la vittima con un martello e con un colpo alla gola durante le riprese di un video hard. Il corpo della 26enne fu poi smembrato e conservato dell'accusato in un congelatore e poi abbandonato diverse settimane più tardi a Borno.

Fontana e Maltesi oltre ad essere vicini di casa, avevano avuto una breve relazione. La giovane aveva poi deciso di trasferirsi a Verona per vivere più vicino al figlio avuto da una precedente storia. Questo sarebbe stato il movente del delitto, per cui l'imputato, oltre all'ergastolo, rischia anche una condanna a risarcire il figlio della 26enne (2 milioni di euro è la richiesta), il padre e la madre della ragazza (500mila euro ciascuno).

Un omicidio premeditato per il pm, un delitto d’impeto invece per i legali del 43enne, che in aula ha dichiarato: “So di poter sembrare parecchio distaccato e controllato, provo un'enorme sofferenza ogni giorno. Sono pentito per quello che ho fatto e non so se riuscirò mai a perdonarmi. Voglio chiedere scusa a tutti, in particolare ai familiari di Carol e a suo figlio”.