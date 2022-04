Uccisa e fatta a pezzi, l'appello del padre: "Aiutateci a darle un funerale dignitoso"

Dal duro sfogo nei confronti dell'autore del barbaro omicidio della figlia, alle tenerissime parole per la "sua bambina", passando per il disperato appello ad amici e conoscenti. È sempre su Facebook che Fabio Maltesi, padre della 26enne Carol - barbaramente uccisa, orribilmente fatta a pezzi e poi gettata in un dirupo, come fosse spazzatura - oltre a sfogare l'odio nei confronti del killer si rivolge ad amici e conoscenti per raccogliere fondi in vista del funerale della 26enne.

"Carissimi amici di Carol - scrive l'uomo, che vive in Olanda, sul suo profilo Facebook - stiamo per fare una raccolta fondi così da aiutare lei e la sua mamma e fare in modo che abbia un funerale dignitoso. L'offerta è libera, anche una cifra minima avrebbe tanto valore simbolico per noi, ma anche per tutti coloro che la amavano e verrebbe apprezzata enormemente. Grazie di cuore dal suo papà". A corredare il messaggio i dati per poter effettuare la donazione.

La giovane donna, madre di un bimbo di sei anni, è stata ammazzata nel suo appartamento di Rescaldina (Milano) dal bancario e food blogger, reo confesso, Davide Fontana. Il delitto si è consumato presumibilmente tra il 10 e l'11 gennaio, ed è stato scoperto quasi tre mesi dopo. Dopo l'omicidio, il 43enne aveva fatto a pezzi il corpo di Carol, poi lo aveva nascosto in un congelatore. Per ben 70 giorni si era sostituito alla vittima, rispondendo ai messaggi al posto suo. Dopo aver provato a dare fuoco - senza successo - a ciò che restava del cadavere della 26enne, con la quale aveva avuto una relazione, aveva poi gettato i resti in un dirupo a Paline di Borno.