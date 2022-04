Uccisa e tagliata a pezzi, anche il rapper Shade si mobilita: "Aiutiamo il figlio di Carol"

"Siete tutti a conoscenza di quello che è successo a Carol Maltesi. Quando i riflettori dei media si spengono le vittime collaterali rimangono al buio", comincia così l'appello scritto da alcuni amici e colleghi della giovane mamma assassinata e dal noto rapper Shade. La raccolta fondi, lanciata sulla piattaforma GoFundMe, è destinata al figlio di soli 6 anni della la 26enne uccisa, fatta a pezzi e poi gettata in un dirupo dal 43enne - reo confesso - Davide Fontana.

"Il figlio di Carol - si legge ancora nell'appello scritto da Ginevra, Juan e Shade - oggi ha bisogno di tutti noi e a lui è indirizzata questa raccolta fondi, per il suo futuro, per la sua vita".

I fondi - assicurano i promotori della colletta - andranno interamente al figlio della giovane donna: "tramite il padre del bimbo con cui stiamo cercando di entrare in contatto - si legge-. Sarete aggiornati e racconteremo come saranno consegnati i fondi per il futuro del bambino. Le vostre donazioni sono garantite dalla piattaforma e tutto sarà gestito in modo trasparente". In poche ore la raccolta ha superato i 2.200 euro: si può raggiungere a questo link.

Il brutale delitto - seguito da un'orribile distruzione del cadavere - si sarebbe consumato proprio a causa della volontà della giovane donna di lasciare la corte di Rescaldina, dove viveva anche il suo killer, per trasferirsi nel Veronese ed avvicinarsi così al figlioletto di sei anni. Secondo il gip, sarebbe stata proprio la paura dell'abbandono a spingere il bancario milanese ad ammazzare Carol tra il 10 e l'11 gennaio scorsi. Dopo il delitto, Fontana aveva fatto a pezzi il corpo della 26enne, conservandolo per mesi in un congelatore e poi lo aveva gettato, come fosse spazzatura, a Paline di Borno.

Solo pochi giorni fa era stato lanciato un altro appello: tramite Facebook il padre di Carol aveva avviato una raccolta fondi per garantire alla figlia un funerale dignitoso.