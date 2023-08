Entra nel letto di una ragazza in piena notte e inizia a palpeggiarla

Un 35enne marocchino è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale: lunedì verrà portato davanti al giudice per l’interrogatorio di convalida.

All’alba di sabato, stando a quanto riporta il Giornale di Brescia, l’uomo si sarebbe intrufolato in una casa abitata da studenti, entrando nel letto di una giovane e iniziando a palpeggiarla.



Non è chiaro come sia entrato nell’appartamento, situato in zona Carmine a Brescia. I ragazzi dormono con le finestre aperte in questi giorni di caldo torrido, potrebbe essersi arrampicato; non è escluso, tuttavia, che per sbaglio sia stata lasciata aperta la porta d'ingresso.

Sta di fatto che, quando la giovane si è svegliata, ha iniziato ad urlare facendo intervenire i suoi amici. Il molestatore è quindi fuggito in strada ma è stato bloccato dai carabinieri, che, una volta raccolto l’identikit, hanno passato al setaccio il quartiere riuscendo a fermarlo in breve tempo.

L’uomo si trova in caserma in attesa di comparire in tribunale. Le indagini intanto non si fermano, anche perché ci sono ancora numerosi punti da chiarire.