Gli tagliano la gola con un coccio di vetro: gravissimo un ragazzino

Ferito alla gola con un coccio di vetro, ricoverato in prognosi riservata al Civile: il suo aggressore è ricercato dai carabinieri per tentato omicidio. Come scrive il Giornale di Brescia, è successo nella notte tra sabato e domenica. La vittima è un 18enne di origini marocchine, incensurato e regolare in Italia: avrebbe cercato di sfuggire al suo aggressore che invece l'avrebbe raggiunto e colpito prima con un pugno al volto, e poi con un bicchiere (rotto) alla gola.

Ricoverato in prognosi riservata

Un testimone avrebbe assistito alla scena, lo stesso che poi avrebbe allertato le forze dell'ordine: non si sarebbe reso conto della gravità della situazione e avrebbe chiamato aiuto solo una volta trovato il 18enne a terra, esanime, in un bagno di sangue. Il ferito è stato ricoverato d'urgenza, con ferite profonde, con riserva di prognosi: ma probabilmente se la caverà.

Il suo aggressore è in fuga: sulle sue tracce i carabinieri della Compagnia di Brescia. L'aggressione si è consumata alla periferia del Carmine, quasi sullo stradone del ring. I due avrebbero litigato per futili motivi, qualche parola di troppo e poi il violento epilogo, che si è concretizzato in un tentato omicidio. Anche l'aggressore sarebbe di origini straniere.