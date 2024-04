La lacrime del paese per Carmen, giovane mamma stroncata dalla malattia

Edolo in lutto per la prematura scomparsa di Carmela, per tutti Carmen, Punzina. Originaria di Enna, ma di casa nel comune della Valle Camonica da decenni, la sua vita è stata spezzata troppo presto (aveva solo 55 anni) da una grave malattia. Un brutto male che purtroppo non le ha lasciato scampo: nelle ultime settimane le sue condizioni si sono aggravate, fino al tragico epilogo.

La povera Carmen lascia nel dolore la figlia Serena, il compagno Giuliano, la sorella Daniela e il fratello Marco. La comunità, in questi giorni, si è stretta intorno al dolore dei familiari, portando conforto e il proprio cordoglio.

La salma riposa presso la casa del commiato Melotti di via Treboldi a Edolo, dove alle 18 di oggi (venerdì 19 aprile) si terrà la veglia di preghiera. Le esequie saranno celebrate alle 14.30 di domani, sabato 20 aprile, nella chiesa di San Giovanni a Edolo.