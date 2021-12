Dramma di Carlotta, morta per un malore: era in casa con la sua mamma

E' il giorno del dolore a Bagnolo Mella per la scomparsa di Carlotta Cozzi, la ragazza di appena 16 anni che si è sentita male in casa, trasferita d'urgenza in ospedale a Brescia dove purtroppo è morta, probabilmente per un'emorragia celebrale. In quel momento era sola in casa con la madre. Prima di andarsene, il suo ultimo grande regalo: la famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi. I funerali saranno celebrati venerdì pomeriggio alle 15, nella Basilica della visitazione: il corteo funebre partirà da Via Caterina dell'Olmo.

La piangono i genitori Francesca e Giorgio, la sorella Valentina con Fabio, le nonne Caterina e Mariateresa, le zie Betty con Flavio e Chiara con Adriano, il fidanzano Enrico, le cugine Claudia ed Erica. La famiglia ringrazia i medici, gli infermieri e tutto il personale del reparto di Terapia intensiva del Civile “per l'umanità dimostrata”.

"Grazie a tutti per le preghiere"

Non si esclude venga proclamato il lutto cittadino. Al funerale parteciperà anche una rappresentanza dell'amministrazione comunale. La famiglia Cozzi è molto conosciuta in paese, il padre è uno stimato elettricista. Carlotta studiava all'istituto Golgi di Brescia. A dare l'annuncio della scomparsa è stata la sorella Valentina, su Facebook: “Purtroppo Carlotta non ce l'ha fatta e ci ha lasciati. Vi chiedo rispetto per il nostro lutto. Il funerale sarà venerdì pomeriggio. Grazie a tutti per le preghiere”.