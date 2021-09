Non lo vedono tornare a casa, i familiari lo trovano morto

Come da consuetudine stava accudendo il suo pollaio, ma questa volta non ha fatto ritorno. Martedì 28 settembre un pensionato di 78 anni, Carlo Vantini, è stato trovato senza vita mentre si trovava nelle campagne di Pozzolo, frazione di Marmirolo, nel Mantovano.

Vantini era un agricoltore e viveva a Pozzolo insieme alle nipoti; si recava quotidianamente in campagna in via Strada Trentino, dove possedeva un pollaio e una roulotte per riposarsi. I familiari non vedendolo rincasare hanno iniziato a cercarlo, trovandolo ormai esanime. Subito è scattato l'allarme, poco dopo le 9: sul posto sono giunte un'automedica e due ambulanze del Soccorso Azzurro, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. I funerali saranno celebrati domani, giovedì 30 settembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Pozzolo di Marmirolo.