Il dramma di Carlo: il pasticcere di Pontoglio morto annegato nel canale

È Carlo Ortolani, 88 anni di Pontoglio, la vittima del tragico annegamento di martedì a Palazzolo, in una zona di campagna in località Bosco Levato laddove scorrono le due seriole (Vecchia e Nuova). L'anziano, malato di Alzheimer, è stato ritrovato senza vita a seguito della segnalazione di alcuni agricoltori: risultava scomparso ormai da ore, uscito di casa prima dell'alba e poi probabilmente scivolato nel canale mentre camminava, infine trascinato dalla corrente per centinaia di metri.

Il tragico ritrovamento

È questa la ricostruzione più attendibile di quanto accaduto, affidata ai carabinieri di Chiari, intervenuti per i rilievi del caso: sul posto anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale, ambulanza e automedica. All'arrivo dei soccorsi, purtroppo, non c'era già più niente da fare: sono in corso accertamenti per risalire alla causa del decesso. L'anziano potrebbe essere annegato così come morto per ipotermia.

La moglie aveva subito dato l'allarme e i familiari si erano subito mobilitati per denunciarne la scomparsa. Tempo poche ore ed è arrivato il tragico epilogo. Carlo Ortolani era molto conosciuto, in paese e non solo: per decenni aveva gestito una pasticceria in pieno centro, in Via San Martino. La salma riposa nell'abitazione di Via 1 Maggio: il funerale verrà celebrato giovedì pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Pontoglio.