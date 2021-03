Morto a 69 anni Carlo Montagnoli, titolare del "Ghiottone" a Limone sul Garda

Si è spento all'età di 69 anni Carlo Montagnoli, titolare del "Ghiottone" a Limone sul Garda, da anni in prima linea per i giovani

"Un Grazie, da parte di tutti noi perché hai sempre sostenuto in modo concreto le nostre iniziative, anche le più goliardiche e di averci lasciato in eredità l’idea che i “Giovani” vanno aiutati, affiancati e motivati e che per i “popi” bisogna fare di tutto. Ciao Carletto".

Questo il ricordo che i componenti dell'associazione InformaGiovani di Limone sul Garda hanno voluto affidare alla rete per salutare per sempre Carlo Montagnoli, spentosi a 69 anni dopo una terribile malattia che non gli ha lasciato scampo.

Molto conosciuto in paese per la sua attività gastronomica - "Il Ghiottone" - sita sul lungolago Marconi, Montagnoli da molti anni collaborava attivamente con le realtà locali per portare avanti iniziative a favore dei ragazzi.

La sua scomparsa lascia nel dolore la moglie Gemma e i figli Fabrizio e Tiziana. I funerali si sono svolti martedì pomeriggio al cimitero cittadino.