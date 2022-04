Il paese piange il 'suo' medico di base: il dolore di moglie e figli

“Con immenso amore e tristezza infinita”: così i familiari annunciano la scomparsa di Carlo Lazzaroni Borromaico, morto a 94 anni. Classe 1928 e originario di Ghedi, ma da una vita a Montirone, nel piccolo paese della Bassa era stato medico di base per più di 40 anni. Da qualche tempo era ospite della Domus Salutis di Brescia, dove sabato si è spento serenamente.

Lascia nel dolore la moglie Anna, i figli Luigi, Maria Luisa con Mario, Francesco con Alessandra, Andrea, Paolo, Mariachiara con Guido e i nipoti Francesco, Maria, Carlo, Andrea, Marianna e Carlo. Viene ricordato come “marito fedele, papà esemplare, nonno affettuoso”.

Il ricordo dell'amministrazione comunale

Il funerale martedì mattina a Montirone, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Anche dal municipio lo ricordano con affetto: “L'amministrazione comunale – si legge in una nota – si stringe alla famiglia Lazzaroni per la perdita del dottor Carlo. Medico condotto del nostro paese per più di 40 anni, sarà ricordato per sempre per il servizio svolto con enorme professionalità e umanità”.