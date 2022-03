Addio al "medico gentile", tre paesi in lutto

Quaranta lunghi anni di professione, sempre con grande gentilezza e disponibilità. All'età di 87 anni è scomparso nei giorni scorsi il dottor Carlo Costa. Nato a Orzivecchi, laureatosi in Medicina a Milano, specializzatosi in Cardiologia a Torino, il dottor Costa ha lavorato come medico condotto in due Comuni della Bassa, Bassano Bresciano e San Gervasio.

Gli abitanti dei due piccoli paesi lo piangono con affetto, ricordandone i modi gentili e le doti umane, oltre a quelle professionali. Il dottor Costa lascia la moglie Serena Crotti e il figlio Federico, anch'egli medico, a lavoro come cardiologo presso l'Unità Coronarica dell'ospedale Civile di Brescia.