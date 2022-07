Una vita dietro il bancone, tra caffè e aperitivi: morto storico barista di paese

Per decenni dietro al bancone, a servire caffè e a dispensare sorrisi. Ghedi piange la morte di Carlo Causetti, storico barista: si è spento nei giorni scorsi, all'età di 72 anni. Per tanto tempo ha gestito il bar commercio di Ghedi e il suo volto è rimasto impresso nella memoria dei tantissimi clienti del locale, che lo ricordano per la bontà e la disponibilità.

"Tanti ricordi, quante ore passate in sua compagnia nel bel bar Commercio”, si legge tra decine di messaggi di cordoglio affidati ai social. Da qualche tempo lottava contro un brutto male: si è spento sabato, circondato dall’amore della moglie e dei loro due figli.

La notizia della sua scomparsa ha addolorato la comunità di Ghedi ma anche quella di Marone dove Causetti viveva. Decine di persone, lunedì, hanno partecipato alla cerimonia funebre che si è svolta nella chiesa parrocchiale Sant’Eufemia di Vello di Marone.