Stroncato in poco tempo da un tumore, morto il padre di 3 giovani figli

Un grave lutto ha colpito nelle scorse ore la comunità di Castrezzato: si è spento, a 53 anni, Carlo Briola. Padre di tre figli, era molto noto in paese: faceva parte da tempo della locale sezione degli alpini, ma era anche attivo in politica. Era stato consigliere comunale quando alla guida del paese bassaiolo c'era Gabriella Lupatini.

Briola è spirato nei giorni scorsi, stroncato in poco tempo da un tumore. Molto religioso, era attivo anche in parrocchia: "Siamo scioccati per la rapidità con cui è stato strappato alla vita", fa saper don Mario Stoppani, parroco di Castrezzato. "Un'altra giovane vita strappata dal solito mostro: ovunque sarai proteggi i tuoi figli e la tua famiglia", si legge tra i messaggi di cordoglio affidati ai social.

Tutto il paese si sta stringendo attorno ai familiari dell'uomo, che lascia nel dolore la moglie Simona, le figlie Giulia e Mariavittoria, il figlio Pietro, la mamma Marì e la sorella Lorena. Il funerale sarà celebrato mercoledì 15 febbraio nella chiesa parrocchiale di Castezzato: il corteo funebre partirà alle 14.50 dall'abitizone dell'ex consigliere comunale.