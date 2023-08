Carabiniere stroncato da una grave malattia: il dolore di moglie e figli

Cordoglio a Lonato, dove abitava, a Brescia città dove ha lavorato per tanti anni, in tutta la provincia dov’era stimato e conosciuto: è morto a 58 anni Carlo Bottitta, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri. Ha lottato a lungo con una malattia che lo attanagliava ormai da tempo: la salma riposa alla Fondazione Madonna del Corlo di Lonato, dove è stata allestita la camera ardente. Il funerale sarà celebrato venerdì pomeriggio.

Classe 1965, aveva compiuto 58 anni a febbraio. Originario di Troina, provincia di Enna in Sicilia, per quasi 40 anni – dagli anni Ottanta – ha vissuto e lavorato nel Bresciano: era sposato e padre di due giovani figli. In tanti ricordano la sua presenza in tribunale a Brescia: faceva parte del Nucleo tribunali dei carabinieri, fino a pochi anni fa sempre presente nella sede del palazzo di giustizia di Via Lattanzio Gambara.

Il ricordo

Su Facebook scorre una vita di ricordi: le vacanze con la famiglia, le foto dei figli, le sue trasferte in mezzo ai boschi per raccogliere funghi o asparagi selvatici, la memoria della sua Sicilia. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche da parte dell’Us Calcinato: “La società – si legge in una nota – esprime le più sentite condoglianze alla famiglia per la perdita dell’amato Carlo, nostro prezioso collaboratore. Fai buon viaggio”.