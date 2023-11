È morto Carlo Ambrosini, il noto fumettista bresciano che disegnò Dylan Dog

Carlo Ambrosini, fumettista e disegnatore bresciano noto e apprezzato in tutta Italia, si è spento nella serata di ieri, mercoledì 1 novembre. Nato nel 1954 ad Azzano Mella, dalla sua matita erano uscite tante avventure di Dylan Dog ed erano stati creati personaggi nuovi come Napoleone e Jan Dix. A dare notizia della sua scomparsa è la Sergio Bonelli Editore, la casa editrice con cui Ambrosini aveva collaborato a lungo.

Diplomato all’Accademia delle Belle Arti di Brera, esordì nel mondo dell’illustrazione a metà degli ani ’70 quando cominciò a disegnare racconti di guerra per la Editoriale Dardo, scrisse gli ultimi episodi della serie Daniel per le Editoriale Corno; collaborò con la Ediperiodici e la Mondadori. Ma il vero esordio, come indicato dallo stesso Ambrosini, avvenne con l'uscita di "Pellerossa", il numero 26 di Ken Parker, pubblicato nel gennaio del 1980 dall'allora Cepim. Nei 15 anni successivi realizzò un'altra decina di albi del personaggio creato da Berardi e Milazzo.

Nel 1987, per la Bonelli, disegnò alcuni episodi di Dylan Dog, di cui scrisse anche una sua prima sceneggiatura nel 1994. Nel 1997 creò il suo primo personaggio: Napoleone; 11 anni più tardi - nel 2008 - dalla sua matita uscì Jan Dix. Alternando i compiti di scrittore a quelli di disegnatore, Ambrosini negli anni lavorò principalmente su Dylan Dog, disegnando però anche il Texone del 2005, una manciata di albi di Le Storie (alcuni dedicati al ritorno in scena di Napoleone) e due recenti volumi della serie da libreria Il Confine.