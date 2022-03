Bidella stroncata dalla malattia, tutto il paese in lutto: "Resterai sempre nel nostro cuore"

Dolce, premurosa, gentile: si è presa cura di diverse generazioni di bambini e per molti di loro è stata una vera e propria seconda mamma. È profondo il cordoglio a Bovegno per la scomparsa di Carla Coffanetti: per decenni è stata l'angelo custode delle scuole elementari del Comune della Valle Trompia, dove aveva lavorato come bidella. Si è spenta nei giorni scorsi, dopo aver lottato a lungo, con tenacia e coraggio, contro un bruto male.

Aveva 68 anni, la maggior parte dei quali trascorsi tra i corridoi e le aule della scuola dove lavorava, che per lei era praticamente una seconda casa. La notizia della sua prematura scomparsa ha fatto rapidamente il giro del paese, lasciando sgomenta l'intera comunità.

Il commosso ricordo degli alunni

Su Facebook il ricordo commosso dei tantissimi ex alunni: "Più che una bidella è stata una mamma per ognuno di noi. Persona silenziosa e dolce, di corporatura minuta ma di una bontà immensa", si legge tra le centinaia di messaggi di cordoglio. "Ricordo quando ci prendeva in braccio per premere il bottone della campanella, quando tutte le mattine veniva ad aprire il cancello con neve, acqua, sole, vento: la scuola era la sua casa e noi bambini parte di lei", scrive un'ex alunna. E, ancora "Rimarrai la bidella migliore del mondo: tutti i bambini ti hanno sempre amato e ancora lo faranno. Resterai sempre nel nostro cuore."

L'ultimo saluto

Tutto il paese si sta stingendo attorno ai familiari della donna, che lascia nel dolore i figli Marco e Cinzia, la sorella Graziella, il fratello Antonio e gli adorati nipoti. Decine di persone sono attese per il funerale che sarà celebrato sabato pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Bovegno.