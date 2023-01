Una vita tra i banchi di scuola: morta professoressa bresciana

Una vita tra i banchi di scuola: è morta a 96 anni la prof. Carla Ceranto, vedova Torri, per decenni insegnante di educazione tecnica alle scuole medie di Ghedi. Sopravvissuta alla guerra e testimone dei grandi cambiamenti della nostra società, per generazioni è stata un punto di riferimento per studenti e paesani.

A Ghedi era una vera e propria istituzione: tutti la chiamavano semplicemente "la professoressa", stimata da colleghi e amici per professionalità e disponibilità. "Ha lasciato tanti bei ricordi nel cuore dei ragazzi", dice chi la conosceva. Vedova da tempo, la piange il figlio Flavio.