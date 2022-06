Si fa male ad alta quota: spettacolare salvataggio in elicottero

Intervento del Cnsas trentino per soccorrere un giovane alpinista bresciano. Intorno alle 8.35 di oggi, sabato 18 giugno, un 39enne di Sarezzo si è procurato un sospetto trauma a una caviglia mentre si trovava da solo in quota, nella zona del Carè Alto (sulla Cresta Est della via Cerana), a un'altitudine di circa 3.000 metri.

È stato lui a chiamare i soccorsi. Recuperato dall'équipe d'emergenza con l'elicottero sanitario, grazie a un volo a punto fisso e l'uso del verricello, il saretino è stato poi accompagnato all'ospedale di Tione.

In piazzola erano pronti anche gli operatori del Soccorso alpino della stazione Val Rendena Busa di Tione, ma il loro intervento non è stato necessario.



Fonte: Trentotoday.it