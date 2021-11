Schiamazzi notturni nei bar: in piazza arrivano i carabinieri, pusher nei guai

Vestone. Nella serata di ieri, lunedì 15 novembre, i carabinieri della locale Stazione hanno effettuato un controllo nel centro storico del paese, supportati dai colleghi del Radiomobile di Salò. Nell’ultimo periodo, la zona era stato oggetto di diverse segnalazioni da parte dei residenti, per il disturbo notturno causato dagli avventori dei bar, aperti fino a tarda ora.

Tre equipaggi hanno proceduto alle verifiche all'interno di un locale, al quale non è stata elevata alcuna contestazione, ma non è sfuggito ai militari – tra i clienti che si trovavano all’esterno – un giovanissimo spacciatore.

Un 17enne del posto, infatti, è stato trovato in possesso di un bilancino elettronico, di un panetto di hashish da 80 grammi e di due dosi della stessa sostanza già pronte ad essere vendute, nonché di 120 euro in banconote di piccolo taglio; in casa custodiva ulteriori due dosi di marijuana. Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà poiché minorenne e incensurato.